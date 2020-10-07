Глава МВД РФ заявил о снижении домашнего насилия в период пандемии

В России за прошедшие восемь месяцев 2020 года сократилось количество зарегистрированных преступлений в сфере семейно-бытового насилия. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава МВД Владимир Колокольцев, выступая сегодня в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

«Мы постоянно мониторим ситуацию. Могу сказать, что за прошедшие 8 месяцев количество зарегистрированных преступлений в этой сфере сократилось почти на 3%», – сказал он.

При этом глава МВД заверил, что «органы внутренних дел готовы реагировать на каждое сообщение о факте бытового насилия», однако по разным причинам потерпевшие сами не всегда обращаются в полицию, не желая давать делу официальный ход. «А порой если и обращаются, то на следующий день просят прекратить начатую проверку», – пояснил Колокольцев.

В июле «Русская служба Би-Би-Си» сообщила, что семь российских общественных организаций направили в Совет Европы отчет о мерах по борьбе с семейно-бытовым насилием в условиях пандемии. В частности, правозащитники отметили, что больше всего пострадали самые незащищенные и маргинализированные группы, которым стало сложнее получить помощь. Жертвам домашнего насилия стало сложно обратиться в полицию, поскольку с ними рядом постоянно были те, кто применял насилие. Из-за огромных штрафов за нарушение изоляции женщины боялись покидать дом, чтобы скрыться от агрессора, а попытки обратиться в полицию были скорее безуспешными, поскольку правоохранительные органы были слишком заняты мониторингом соблюдения карантинных мер. В итоге шквал обращений обрушился на профильные общественные организации. Так, центр «Сестры» за время карантина зарегистрировал 481 обращение по электронной почте – против 316 за весь 2019 год. Проект «Ты не одна» получил 1352 обращения в апреле 2020 и 2038 – в мае, при том, что ранее получил лишь около 500-700 обращений в месяц.

Москва, Татьяна Дорофеева

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