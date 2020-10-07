В Совете Федерации заявили о наркопроблемах в соцсети Tik-Tok: МВД готовит новые запреты

Член Совета Федерации от Омской области Елена Мизулина заявила о пропаганде наркотиков в социальной сети Tik-Tok. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе правительственного часа с министром МВД Владимиром Колокольцевым на заседании верхней палаты парламента сенатор поинтересовалась, намерено ли министерство внутренних дел внести в федеральное законодательство поправки, необходимые для внесения такого контента в список запрещенного.

Сенатор сообщила, что к ней обратилась председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская «по поводу распространения в социальных сетях информации о наркотиках».

«Волонтеры этого центра, занимаясь выявлением запрещенного контента, столкнулись с вопиющей ситуацией, – заявила Мизулина. – Эксперты не относят к пропаганде и запрету среди детей информации оправдывающей потребление наркотиков».

В пример сенатор привела «популярную среди молодежи сеть Tik-Tok», в которой, по ее словам, было размещено видео, «в котором человек употребляет наркотики и говорит о пользе наркотиков». «Эксперты ссылаются на то, что здесь нет продажи», – пояснила она, отметив, что в федеральном законодательстве, действительно, нет чёткого определения, что такое «пропаганда». «Хотя очевидно, что оправдание употребления наркотиков – это конечно запрещенная информация, тем более среди детей», – сказала Мизулина.

Сенатор поинтересовалась, планирует ли МВД внести соответствующие поправки в федеральное законодательство. «Действительно, мы сейчас готовим поправки», – подтвердил министр МВД Владимир Колокольцев, и пообещал учесть замечания сенатора.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», исполнительным директором «Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям» является дочь сенатора Мизулиной – Екатерина Михайловна Мизулина.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.10.20

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