В Совете Федерации ждут вице-премьера Абрамченко

Совет Федерации намерен пригласить на правительственный час вице-премьера РФ Викторию Абрамченко с докладом о ситуации в лесном хозяйстве страны. Соответствующая инициатива была одобрена сегодня сенаторами единогласно.

«Предлагается заслушать на правительственном часе следующего заседания вопрос о совершенствовании политики в сфере лесного хозяйства и пригласить выступить по данному вопросу зампредседателя правительства Викторию Абрамченко», – сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Соответствующее предложение внес комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Инициативу проведения правительственного часа с Абрамченко единогласно одобрили 138 сенаторов.

Ранее сегодня на заседании Совета Федерации министр МВД Владимир Колокольцев заявил, что в сфере лесопромышленного комплекса РФ в этом году уже зафиксировано более тысячи преступлений – это на 7,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.10.20

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