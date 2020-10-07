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Среда, 7 октября 2020, 15:42 мск

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В Совете Федерации ждут вице-премьера Абрамченко

Совет Федерации намерен пригласить на правительственный час вице-премьера РФ Викторию Абрамченко с докладом о ситуации в лесном хозяйстве страны. Соответствующая инициатива была одобрена сегодня сенаторами единогласно.

«Предлагается заслушать на правительственном часе следующего заседания вопрос о совершенствовании политики в сфере лесного хозяйства и пригласить выступить по данному вопросу зампредседателя правительства Викторию Абрамченко», – сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Соответствующее предложение внес комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Инициативу проведения правительственного часа с Абрамченко единогласно одобрили 138 сенаторов.

Ранее сегодня на заседании Совета Федерации министр МВД Владимир Колокольцев заявил, что в сфере лесопромышленного комплекса РФ в этом году уже зафиксировано более тысячи преступлений – это на 7,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Москва, Татьяна Дорофеева

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Метки / Совет Федерации

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