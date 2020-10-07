российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 октября 2020, 15:42 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Власти Москвы готовят новые рекомендации по удаленной работе

Мэрия Москвы намерена предложить промышленным предприятиям перевести на удаленную работу сотрудников, которые не задействованы в производственном цикле. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

«Мы придерживаемся такой точки зрения о том, что если на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удаленный режим работы таких сотрудников», – цитирует его слова «Прайм».

При этом Прохоров уточнил, что в мэрии есть понимание о существовании отраслей, где 90-95% людей задействованы непосредственно на производстве». «Конечно, здесь производственный цикл нарушать нельзя», – пояснил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился, чтобы компании и организации отправили на удаленную работу не менее 30% работников. Исключение составили только сотрудники промпредприятий и организаций стратегических отраслей. Сегодня градоначальник предупредил, что власти намерены устраивать выборочные проверочные рейды соблюдения режима удаленной работы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.10.20

В Совете Федерации ждут вице-премьера Абрамченко. / Минобороны поздравило Путина пуском сверхзвукового «Циркона». / Путин и Лукашенко обсудили полное открытие российско-белорусской границы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

Ситуация с covid-19 «ухудшается»: у мэрии Москвы заканчивается коронавирусный бюджет

«Это форменное издевательство над людьми!» Блокировка льготного проезда в Москве вызвала шквал критики

Власти Москвы начали штрафовать гостиницы за нарушение масочного режима

«Ситуация становится сложнее и драматичнее»: Собянин объявил о дополнительных антикоронавирусных мерах

«Спасите город! Пожалейте Москву!..» Депутат обратилась к Путину с жалобой на застройщика и мэрию Собянина

В Москве вновь открыли два крупных обсерватора в ледовом дворце и выставочном центре

Московские школы перейдут на «удаленку»

Жители «горячей точки» в районе Кунцево объявили о встрече с депутатом Мосгордумы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Экономика, Правительство Москвы,