Власти Москвы готовят новые рекомендации по удаленной работе

Мэрия Москвы намерена предложить промышленным предприятиям перевести на удаленную работу сотрудников, которые не задействованы в производственном цикле. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

«Мы придерживаемся такой точки зрения о том, что если на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удаленный режим работы таких сотрудников», – цитирует его слова «Прайм».

При этом Прохоров уточнил, что в мэрии есть понимание о существовании отраслей, где 90-95% людей задействованы непосредственно на производстве». «Конечно, здесь производственный цикл нарушать нельзя», – пояснил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился, чтобы компании и организации отправили на удаленную работу не менее 30% работников. Исключение составили только сотрудники промпредприятий и организаций стратегических отраслей. Сегодня градоначальник предупредил, что власти намерены устраивать выборочные проверочные рейды соблюдения режима удаленной работы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.10.20

В Совете Федерации ждут вице-премьера Абрамченко. / Минобороны поздравило Путина пуском сверхзвукового «Циркона». / Путин и Лукашенко обсудили полное открытие российско-белорусской границы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»