«Информационно-террористическая атака»: почти у трети россиян «неврозы на уровне психозов»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко обрушился с критикой на журналистов, которые в условиях роста заболеваемости коронавирусом устраивают «информационно-террористическую атаку», и врачей, которые «с умным видом раздают интервью, что в результате провоцирует массовые психозы россиян. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Вы (журналисты) сейчас играете немаловажную, но, к сожалению, очень отрицательную роль. Я это называю информационно-террористическая атака, которая идет сегодня и у нас в стране, и за рубежом», – сказал Онищенко.

Бывший главный санитарный врач России раскритиковал также медиков, которые выступают по телевидению и дают интервью о коронавирусной инфекции. «Не надо пугать людей. Давайте мы (эпидемиологи) в своей стае определимся, и будем рассказывать. Мы же давали клятву – «не навреди». А эти интервью, которые раздаются с умным видом, о «волнах», «приливах» – наносят еще больший ущерб, чем коронавирус! У нас уже психозы, неврозы на уровне психозов у 30% людей регистрируются. Это научные данные, это не бред. Давайте поосторожнее будем!» – заявил он.

Онищенко также негативно отозвался о врачах, которые оценивают эффективность вакцины от коронавирусной инфекции, но не имеют профильного образования. «Я бы прекратил эту ненужную дискуссию. В данном случае я не называю коллегами врачей, которые являются кардиологами, хирургами, которые направо и налево разбрасываются прогнозами. Давайте будем уважать друг друга. Никто же не лезет в кардиологию. Ни один эпидемиолог не дает советы онкологам», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», ранее эксперты заявили, что российское общество на фоне роста заболеваемости коронавирусом переживает пандемию страха: россияне деморализованы и практически полностью находятся в зависимости от государства.

«Все исследования показывают рост обращений к невропатологам, психотерапевтам. Говорится и о росте числа психических эксцессов у людей уже подверженных заболеваниям. Последнее исследование потрясло – тотальный рост депрессии у детей, которые должны были обучаться в школе, но которых лишили этой возможности и посадили за экраны компьютера», – констатировал накануне глава исследовательской группы «Циркон» Игорь Задорин.

Москва, Мария Вяткина

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