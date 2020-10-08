Обнадеживающе: Москва найдет, где похоронить

В Москве нет проблем с захоронением умерших – действующих кладбищ хватит на годы вперед. Об этом сообщил глава московского ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

«Участки для свободного захоронения есть. Открыты Бутовское, Алабушевское, Ястребковское кладбища. Понятно, что Бутовское сейчас активно захоранивается, и существующие 10 тысяч мест практически заполнены. Но есть 60 тысяч мест на Ястребковском кладбище, площади которого мы своими ремонтными силами поступательно благоустраиваем. Есть места также на новом Хованском западном, Щербинском, новые территории Перепечинского кладбища», – сказал он в интервью РБК.

Екимов пояснил, что Москва – один из немногих мегаполисов, который дает возможность выбора формы погребения – кремацию или захоронение в землю. Большинство мировых столиц пошли по пути вынужденной кремации.

Он отметил, что московские кладбища занимают 2 тысячи гектаров, на них похоронено 10-12 млн человек. По его словам, открывать новые кладбища в столице не планируется.

При этом Екимов уточнил, что проект мемориального комплекса «Белые березки» на территории новой Москвы, пока остановлен и находится в стадии разработки.

Как сообщал «Новый День», зимой 2017 года стало известно о планах строительства «московского мемориального комплекса и современного крематория» – в 35 километрах от МКАД рядом с законсервированным мусорным полигоном «Малинки». Площадь мемориального комплекса составит около 580 га, на его строительство было заложено почти 2 млрд рублей.

Напомним, в 2019 году задержанный по подозрению в сбыте наркотиков журналист Иван Голунов, позже отпущенный на свободу, в суде заявил, что, вероятнее всего, ему подбросили наркотики из-за расследований о похоронном бизнесе.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.10.20

Журналистка из Швеции пожаловалась на загруженность российских школьников. / НАТО ведет широкомасштабные поиски российской подлодки в Средиземноморье. / На горящем арсенале под Рязанью не утихают взрывы: пострадали 10 человек, сгорели десятки домов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»