«Часть депутатов подписали импичмент»: в Киргизии готовятся отстранить президента – местонахождение Жээнбекова неизвестно

В Киргизии началась подготовка процедуры импичмента действующему президенту республики Сооронбаю Жээнбекову, который, судя по данным СМИ, исчез – о его местонахождении ничего неизвестно.

Процедуру отстранения главы государства от должности инициировал накануне парламент Киргизии, передает РИА «Новости». «Часть депутатов подписали импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена»», – сообщил депутат от оппозиционной партии «Ата-Мекен» Каныбек Иманалиев.

Согласно законодательству, решение об импичменте должно быть принято двумя третями депутатов, по инициативе не менее одной трети от общего числа парламентариев. Для этого также необходимо заключение созданной законодательным органом специальной комиссии. Решение должно быть одобрено не позднее чем через три месяца, иначе оно будет считаться отклоненным.

Как отмечает «Интерфакс», накануне вечером стало известно, что Жээнбеков начал переговоры с политическими партиями для стабилизации ситуации в стране. Однако сегодня заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение Жээнбекова неизвестно.

По его словам, первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Где были записаны опубликованные в Интернете обращения президента, также неясно.

«Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям», – сказал он.

Суваналиев также заявил, что политические партии не могут договориться между собой. «Мы принимаем все меры с силовым блоком, чтобы этого не допустить столкновений. Партии должны сесть за стол переговоров, чтобы не дестабилизировать обстановку», – сказал замглавы СБ, подчеркнув, что в целях безопасности принято решение закрыть государственную границу.

Стоит отметить, что беспорядки в Бишкеке продолжаются, по последним данным, за медицинской помощью обратилось 1002 человека.

Как сообщал «Новый День», в понедельник, 5 октября, ЦИК Киргизии обнародовал предварительные итоги выборов, согласно которым в парламент прошли проправительственные партии «Биримдик» (24,52% голосов) и «Мекеним Кыргызстан» (23,89%), а также «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» (7,11%). Остальные 12 партий не смогли преодолеть 7-процентный барьер. Явка избирателей составила 56,5% из 3,5 млн жителей страны, обладающих правом голоса.

Вечером 5 октября в центре Бишкека начался митинг. Несколько тысяч сторонников партий, не прошедших в новый состав парламента, потребовали отменить итоги голосования и провести повторные выборы. Протестующие обвинили действующую власть в применении административного ресурса и в подкупе избирателей. Акция протеста переросла в столкновения с силовиками, в результате чего один человек погиб, еще 590 – получили ранения.

Ночью протестующие захватили Белый дом, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, а утром – здания правительства страны и мэрии Бишкека. Под давлением участников акции протеста был освобожден из-под стражи бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и еще несколько политических деятелей. Позже стало известно, что Центризбирком принял решение признать итоги голосования недействительными.

Восемь партий образовали координационный совет, который призвал действующий состав парламента Киргизии сформировать новое правительство. На фоне протестов в республике отключили банкоматы и изъяли из них всю наличность.

Бишкек, Мария Вяткина

Бишкек. Другие новости 08.10.20

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