В Москве погибла женщина после операции в частной клинике

В Москве после смерти 45-летней женщины в одной из частной клиник организована доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 7 октября в частной клинике на улице Большая Молчановка. У пациентки, которой накануне провели запланированную операцию, резко ухудшилось состояние. Ее попытались реанимировать, но она скончалась.

В Росздравнадзора по Москве и Московской области направлен запрос на проведение ведомственной проверки оказания медицинской помощи.

Предполагается, что в рамках проверки будет дана правовая оценка происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение смерти»).

По данным СМИ, женщине, которая оказалась жительницей подмосковного Егорьевска, делали пластическую операцию. Причиной смерти могла стать тромбоэмболия.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.10.20

В России грядут новая волна увольнений и сокращение зарплат. / «Часть депутатов подписали импичмент»: в Киргизии готовятся отстранить президента – местонахождение Жээнбекова неизвестно. / В России третий день подряд число заболевших Covid-19 превышает 11 тысяч. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»