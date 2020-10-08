«Если он нас слышит…» Депутат Госдумы просит Собянина пожалеть московских автолюбителей

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Галина Хованская обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой не вводить ограничительные меры, касающиеся передвижения по городу на личном автотранспорте. Владельцы машин в итоге будут вынуждены пользоваться метро, увеличивая количество пассажиров, отметила парламентарий сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Из старых рекомендаций я не поддерживанию рекомендацию по ограничению передвижения в частном автотранспорте, – заявила Хованская. – Это, я считаю, неправильно. Потому что эти люди потом идут в метро, а там концентрация и плотность гораздо выше. Вот я прошу Сергея Семеновича [Собянина, мэра Москвы] если он нас слышит, не делать такого ограничения. А вот обязательное ношение масок в публичных местах, на транспорте, в магазинах, это конечно защищает. Вирус попадет в гораздо меньшем объеме».

Депутат отметила, что в Госдуме также вновь вводятся снятые ранее ограничительные меры – в частности, сотрудников аппарата опять переводят на удаленную работу. Требование отправить из офисов на домашнюю работу 30% персонала ранее подписал мэр Москвы.

«Я надеюсь, что мы переживем эту зиму, нас ждет тяжелая весна. Друзья мои, и мы должны друг другу помогать, подставлять плечо, помогать по всякому – иногда просто добрым словом. Оно не только кошке приятно, оно и человеку нужно иногда», – сказала Хованская, и попросила всех россиян соблюдать рекомендации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Москва, Татьяна Дорофеева

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