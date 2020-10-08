В Москве начались облавы на пенсионеров, нарушающих «домашний режим»

В Москве начались рейды по выявлению пенсионеров, нарушающих «домашний режим». Полиция и инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) вечером в среду пришли с проверкой в столичные театры. В Сети появилось видео, в котором полицейские заполняют некие уведомления, в которые вносят данные пожилых москвичей.

Как пишет КП.ру, рейды прошли в театре «Сатиры» и «Ленкоме». «Был проведен рейд по выявлению лиц старше 65 лет, находящихся в общественных местах и не соблюдающих указ мэра №92 о режиме самоизоляции. И мы выявили ряд нарушителей. С ними были проведены профилактические беседы и выдано уведомление о том, что они должны оставаться дома», – сообщил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

Издание отмечает, что организаторы рейда не штрафовали пенсионеров, а лишь проводили с ними беседы, объясняя необходимость мер самоизоляции. Вместо театров им лучше «посещать» кружки и секции проекта «Московское долголетие», которые продолжают работу в онлайн-формате», говорится в публикации.

На кадрах видео с места событий сотрудники полиции заполняют на нарушителей некие уведомления, в которые, в частности, вносят номера их мобильных телефонов.

Москвичи с возмущением восприняли практику проведения подобных рейдов. «Если указ рекомендательный – зачем рейды устраивать? – пишут жители столицы в соцсетях. – У людей и так нервы на пределе – давайте их до инфарктов доведём? А если у этих пенсионеров не будет больше времени сходить в театр? Никто ведь не знает, кому какой срок отмерен?»

«Это даже не дно, это просто днище», – считают некоторые комментаторы. «Что характерно, театры никто не закрывал и билеты наверняка покупали до всех нововведений. Интересно, вернут ли деньги за билет в таких случаях, сомнительно как-то», – пишут пользователи.

Правда, часть горожан восприняла рейды с юмором. «Раньше порно 18+, сейчас театр 65+», – отметил Андрей М. в «Фейсбуке». «Да, с преступностью покончено, видать... Все кадры брошены на отлов пенсионеров», – иронизирует Петр П..

Указ №92-УМ об ограничениях мэр Сергей Собянин подписал 25 сентября. В документе говорится, что с 28 сентября в столице «возобновляется необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома». Там указе оговаривается перечень исключений, при которых пенсионеры имеют право выйти из дома – помимо поездки на работу, похода в магазин, поликлинику и аптеку, это выгул собаки, вынос мусора, прогулка, занятия физкультурой и спортом.

Москва, Татьяна Дорофеева

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