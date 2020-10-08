В Москве и Подмосковье начались обыски в похоронных компаниях: возможен передел рынка перед второй волной COVID-19

В подмосковной Балашихе проходит обыск в здании крематория «Горбрус», где также арендует офис похоронная компания «Честный агент». Днем ранее обыски прошли в офисе московского похоронного оператора ЗАО «Ритуал-Сервис». Руководство компаний связывает действия силовиков с возможной попыткой ГБУ «Ритуал» вытеснить конкурентов с рынка перед второй волной коронавируса.

Как пишет РБК со ссылкой на гендиректора компании «Честный агент» Артема Манилова, обыски в крематории «Горбрус» начались сегодня днем силами сотрудников подмосковного управления ФСБ, которые не раскрыли причины следственных действий. На входе в здание стоят люди в масках с автоматами, внутрь никого не пропускают.

Манилов отметил, что это уже не первый обыск, до этого силовики приходили в 2018 году. Гендиректор компании связал эти мероприятия с возможным «давлением на конкурентов со стороны ГБУ «Ритуал».

Издание обращает внимание, что накануне обыски прошли также в офисе крупного московского похоронного агента ЗАО «Ритуал-Сервис», при этом гендиректор компании Денис Маршавин также выдвинул версию о возможном давлении со стороны конкурентов из ГБУ «Ритуал. По словам совладельца «Ритуал-Сервиса» Олега Шелягова, обыски проводили сотрудники московского управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северному административному округу.

Согласно данным системы «Конутр.Фокус», единственным учредителем ГБУ «Ритуал» является правительство Москвы в лице департамента торговли и услуг, который возглавляет заместитель мэра Алексей Немерюк. Должность директора занимает Артем Екимов, его первым заместителем является Валериан Мазарати.

В феврале этого года управление Роспотребнадзора по Московской области при проверке в ГБУ «Ритуал» обнаружило, что учреждение не выполнило прежнее предписание, выданное еще в июле 2019 года. Как выяснилось, «Ритуал» так и не разработал проект организации санитарно-защитной зоны для комплекса объектов в Балашихе, включающих Николо-Архангельский крематорий и Николо-Архангельское кладбище. Кроме того, руководство «Ритуала» не предоставило инспекторам документы по проведению оценки риска здоровью населения от предприятия.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 08.10.20

Сотрудничество: в МВД РФ объяснили, почему объявили в розыск Тихановскую. / Минздрав – главам регионов: «Пора менять графики работы предприятий». / В Москве начались облавы на пенсионеров, нарушающих «домашний режим». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»