«Если хорда обрушит Люберецкий коллектор, Собянин и Хуснуллин должны пойти в тюрьму»: Москве угрожает крупная техногенная катастрофа

Активисты московского района Вешняки в Москве требуют заблокировать Северо-Восточную хорду (СВХ) на участке примерно в 3 км и начать проверку ее строительства. Жители столицы готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь разобраться в вопиющей истории, вникать в которую не захотела даже Генеральная прокуратура. По поручению избирателей официальное обращение в ведомство Игоря Краснова направил депутат Мосгордумы Олег Шереметьев еще в феврале этого года, однако за 8 месяцев ответ так и не поступил, сообщил корреспонденту РИА «Новый День» общественный помощник парламентария Артем Ходоров.

Шестиполосная трасса проходит прямо над канализационным коллектором, который обеспечивает почти половину столицы: в сутки через него проходит 3 млн кубометров продуктов жизнедеятельности москвичей. От вибрации из-за большегрузов бетонные трубы коллектора разрушаются, и глобальная катастрофа – вопрос только времени, считают жители Вешняков. Когда это случится, фекальными стоками затопит район, метро «Выхино» и одноименную железнодорожную станцию – а 45% территории столицы останется без канализации и без воды. Учитывая, что часть хорды может провалиться из-за обрушения трубы коллектора, ЧП грозит человеческими жертвами, опасаются москвичи. Тем более уже сейчас в нескольких точках около дороги ощущается характерный запах – корреспондент «Нового Дня» побывал на месте и лично в этом убедился.

С местными активистами Евгенией (имя изменено) и Артемом мы идем от метро Выхино через единственный переход под хордой, и на выходе из него в Вешняки нас накрывает первой волной канализационного смрада. Метров через 200 на дорожке около хорды – второй, уже более ощутимой. Этот запах сложно с чем-то перепутать. Третье место, где ощутимо веет канализацией – около небольшой стоянки ближе к Храму Успения.

«Запах регулярный, – говорит представитель вешняковского актива, Артем, который живет в первом от хорды доме. – Два-три раза в неделю, в разное время дня, иногда очень сильно пахнет. Омерзительный запах, это явно не от хорды, не мусор, это именно запах экскрементов, фекалий. Где-то видимо, есть порыв. Надо устанавливать его место. А из-за того, что нулевая ремонтопригодность, они, даже если как-то установят место прорыва, как они будут его ремонтировать?»

«Оно же под землей, под хордой! Как тут ремонтировать?» – поясняет Евгения.

По ее словам, изначально по Генплану Москвы от 2010 года хорда должна была пройти с другой стороны железной дороги – в Рязанском районе. Но там, вопреки этому плану, в начале десятых годов внезапно выросли новостройки – мэрия при Сергее Собянине почему-то «забыла» о принятом при Лужкове законе и отдала землю застройщикам. «Дома-то на коллекторе не воткнешь. А дорогу – черт с ней, проложим», – отмечает Евгения.

Действительно, судя по опубликованному в Сети Генплану от 2010 года, большая часть СВХ этого участка планировалась с другой стороны от железнодорожной ветки, поэтому оставляла нетронутым парк усадьбы «Кусково» – а в Вешняки хорда переходила уже в районе станции метро «Выхино».

Проект этого участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД именно по Вешнякам разработало ОАО «Мосинжпроект», в декабре 2014 года на него было получено положительное заключение Мосгосэкспертизы, а в марте 2015 года проектную документацию утвердил вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, курировавший в то время столичный стройкомплекс. Сейчас он занимает должность вице-премьера в правительстве РФ.

Судя по информации сайта комплекса градостроительной политики Москвы, проектная документация пережила несколько корректировок, последнюю Хуснуллин подписал в июле прошлого года.

Жители Восточного и Юго-Восточного округов Москвы в 2015 году пришли в ужас, когда узнали, что под строительство хорды будет вырублено 12 гектаров парка усадьбы «Кусково», а сама трасса пройдет в паре десятков метров от Храма Успения в Вешняках, построенного в 17 веке, и на участке в три километра станет давить на коллектор. Однако массовые протесты и даже вмешательство Совета по правам человека (СПЧ) ничего не дали: строительство началось. Стихийная инициативная группа Вешняков сплотилась вокруг академика РАКЦ, заслуженного конструктора РФ Глеба Васильева, который обивал пороги столичных и федеральных ведомств, направлял десятки обращений в попытке доказать опасность строительства шестиполосной магистрали на крупном канализационном коллекторе в столице РФ, само состояние которого перед строительством уже вызывало серьезные опасения. «Мы не написали только Папе Римскому и в ООН», – говорит Евгения.

Мэрия отбивалась, заверяя, что все будет в порядке: коллектор укрепят перед прокладкой над ним трассы. Но, по словам Евгении, никакого настоящего укрепления в итоге сделано не было: внутри бетонных труб просто протянули стеклопластиковые, а сверху положили новый бетонный короб. Во время стройки, активисты, как партизаны, пробирались на место и фотографировали. В самом низком месте хорды до ближайшей трубы всего 2,5 метра, говорит активистка.

После начала строительства в 2016 году четыре академика из Российской академии архитектуры и строительных наук направили письмо главе минстроя РФ Михаилу Меню. В документе (копия есть в распоряжении редакции) говорилось, что «предлагаемые проектировщиками меры укрепления тоннелей коллектора являются санацией и не усиливают его прочностные показатели», а результатом обрушения объекта может стать «затопление жилой застройки, парка усадьбы «Кусково», Храма Успения в Вешняках, РЖД и метро кубометрами фекальных стоков». После такой аварии жители почти половины Москвы останутся без канализации и водоснабжения. Гарантировать, что трубы коллектора выдержат нагрузку, невозможно, констатировали академики: никаких расчетов воздействия на них вибрационных нагрузок от хорды просто нет. Проведения прокурорской проверки глобальной стройки несколько месяцев требовала и депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

В сентябре 2018-го участок СВХ был торжественно открыт, и первым над Люберецким коллектором с фекальными стоками почти половины Москвы, с помпой проехал мэр столицы Сергей Собянин.

Все эти годы московские и федеральные чиновники всех рангов слали отписки на письма возмущенных горожан, пока январе 2019 года не грянуло ЧП с обрушением шлюза №8 на канале им. Москвы в Тушино, после чего ведомства внезапно зашевелились. В феврале минстрой РФ ответил на запрос Генпрокуратуры, официально заявив, что Мосгосэкпертиза должна была проверить проектную документацию СВХ на соответствие обязательным для исполнения положениям действующего СНиП 2.05.02-85 или СТУ (специальные технические условия). В СНиП сказано, что прокладка коммуникаций, в том числе канализационных коллекторов, возможна только под прямым углом с дорогами – и никаких дорог прямо над сетями быть не может. Документ подписан замминистра строительства Дмитрием Волковым.

«Все ведомства, которые причастны к стройке – исключительно московские: Мосгосэкспертиза, Мосгостройнадзор, Мосводоканал, – перечисляет Евгения. – Не было ни одного федерального ведомства, которое дало бы заключение. И вдруг Генпрокуратура посылает запрос в минстрой. А минстрой тоже смотрит телевизор, видит все про Тушино, и не хочет в тюрьму из-за стройки Хуснуллина и Собянина. И они пишут честный ответ: все экспертизы по хорде – незаконны».

Но после этого Генпрокуратура поручила провести проверку стройки московским прокурорам, а те дали привычное заключение: все в порядке. И на основании этого ответа, «забыв» про ответ минстроя, Генпрокуратура отвечает жалобщикам – не волнуйтесь, стройка в рамках закона. Вопрос о грозящем аварией коллекторе вновь поднял депутат Шереметьев на заседании Мосгордумы, в феврале 2020 года парламентарий направил Генпрокурору обращение, однако ответа на это письмо нет до сих пор.

Учитывая, что федеральные ведомства в курсе ситуации, которая чревата глобальным ЧП в масштабах мегаполиса, они должны отреагировать на нее, считают активисты.

«Первое, что они должны сделать – это убрать опасность, то есть вибрацию. Это очень просто – шесть бетонных блоков на въездах [на трехкилометровый участок хорды], – говорит Евгения. – А дальше Генпрокуратура должна выйти в суд и доказать, что это самовольная постройка, выполненная с нарушениями. Но мы понимаем, что если хорду завтра закроют, то Собянин и Хуснуллин должны пойти в тюрьму. (…) Это диверсия, разрушение объекта жизнеобеспечения города, которую заложило своими руками правительство Москвы: сами оплатили, сами согласовали, сами приняли. (…) Нарушен СНиП и федеральные законы, это уже уголовное преступление».

Отчаявшись добиться объективной проверки и реакции на нее федеральных ведомств, активисты Вешняков решили написать в последнюю инстанцию: президенту Путину.

«Сталинград мы выиграли, – говорит Евгения, имея в виду письмо Минстроя о недействительности всех московских экспертиз. – Но мы пока не дошли до Берлина. Потому что хорду надо останавливать. У нас в районе построена техногенная катастрофа на объекте жизнеобеспечения города».

Редакция РИА «Новый День» направила официальное запросы о ситуации с Люберецким канализационным коллектором, который на участке в 3 км проходит под Северо-Восточной хордой, в Мосводоканал, Генеральную прокуратуру РФ и в ГАУ «Мосгосэкспертиза». На момент публикации ответы не поступили.

Москва, Татьяна Дорофеева

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