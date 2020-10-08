В Москве завершено расследование резонансного дела автора проекта «Омбудсмен полиции»

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, который обвиняется в вымогательстве, распространении порнографических материалов и оскорблении представителей власти. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в октябре 2017 года Воронцов вымогал 300 000 рублей у бывшего сотрудника московской полиции, угрожая опубликовать в сети его интимные фото. Не получив денежные средства, обвиняемый опубликовал их в одном из сообществ социальной сети. Аналогичные эпизоды правонарушения произошли в сентябре 2018 года, а также в феврале 2020 года в отношении другого сотрудника полиции.

Вместе с тем, как уточнили в СКР, в своем Интернет-сообществе Воронцов публиковал оскорбления в отношении действующих сотрудников органов внутренних дел и заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство одного из адвокатов Московской области.

Уголовное дело было возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное в крупном размере»), п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконное распространение порнографических материалов, группой лиц по предварительному сговору, с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в двух эпизодах п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконное распространение порнографических материалов») ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), ч. 1 ст. 128.1 УК РФ («Клевета») и восьми эпизодах ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

В рамках расследования было допрошено более 50 свидетелей, проведены искусствоведческая и лингвистическая судебные экспертизы, изъята переписка фигуранта в одной из социальных сетей. В СКР уточнили, в ходе задержания у Воронцова было изъято более 3 млн рублей, а также наложен арест на его банковские счета. Общая сумма арестованных денежных средств составила свыше 19 млн рублей.

В настоящий момент уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, «Омбудсмен полиции» – некоммерческий паблик, созданный бывшим сотрудником МВД Владимиром Воронцовым в социальной сети «ВКонтакте» в феврале 2017 года. Он позиционировался как правозащитно-образовательный проект в поддержку рядовых сотрудников правоохранительных органов. В паблике регулярно публиковались материалы о нарушениях в силовых структурах. Воронцов был задержан и арестован в начале мая 2020 года.

26 мая во время одиночного пикета против задержания Воронцова был задержан журналист и политик Илья Азар. После этого из-за одиночных пикетов в его поддержку было задержано еще несколько журналистов и политиков.

Москва, Мария Вяткина

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