«По хорошему давай спускайся»: в Москве защитники кунцевского парка устроили необычный протест

В Москве защитники парка в районе Кунцево на улице Ивана Франко утром забрались на деревья, чтобы остановить вырубку. На место прибыла полиция и сотрудники МЧС, которые намерены вернуть участников протеста на землю.

Прямой эфир в соцсетях с места событий вел москвич Константин Фокин. Он прикрепил гамак к одному из дубов в парке, и заявил, что будет находиться там столько, на сколько у него хватит сил. На кадрах видно, что двое сотрудников МЧС, один из которых без маски, уговаривают активиста спуститься добровольно. «Наша задача тебя снять. По просьбе полиции», – говорит один из спасателей. «А какое основание называет полиция?», – интересуется Фокин. «Оказать вам первую помощь. Спустить вас на землю», – отвечает спасатель в маске. «Я нормально себя чувствую», – возражает активист. «По хорошему давай спускайся», – требует сотрудник без маски. «Ребята, не надо делать две вещи: фамильярничать и называть меня на «ты», и руками трогать страховку, – говорит Фокин. – Если что-то произойдет, вы будете нести за это ответственность. Я за вас переживаю. То, что полицейские нарушают закон, это их дело – а вот вам это совсем не надо». Ранее на просьбу представиться спасатели сообщили, что их обоих зовут Сергеями.

«Прерывание законного публичного мероприятия преследуется по административному кодексу», – предупредил активист спасателей, которые дергали за страховку.

«В общем, не будете спускаться?» – уточняют спасатели, после чего сами возвращаются на землю. Через несколько минут в объективе камеры активиста возникает фигура в полицейской форме. Сотрудник заявляет, что москвич проник на территорию огороженной охраняемой строительной площадки.

«Когда утром я пришел сюда, здесь был проход в заборе, я спокойно прошел», – возражает защитник парка. «Вы отказываетесь выполнить законное требование сотрудника полиции», – заявляет полицейский. «Я пока не вижу законных требований», – отвечает активист, в свою очередь, сообщая, что проводит публичное мероприятие, прерывать которое запрещает закон. В ролике видно, что второй полицейский уже заглядывает с другой стороны висящего гамака. Активист несколько раз повторяет, что в случае применения полицейскими силы, они поставят под угрозу и его безопасность, и свою собственную. В итоге полицейские спускаются на землю одни.

Ранее на своей странице в «Фейсбуке» в видео Константин Фокин сообщил, что в субботу, 10 октября, в парке пройдет акция «Обнимем деревья».

Как отмечает портал «Активатика», работы на этой территории в Кунцеве ведет строительная компания «МИСК». Парк планируется вырубить в рамках строительства дублера Кутузовского проспекта.

«Наш парк и 300-летний дуб отданы под вырубку для строительства Северного Дублёра Кутузовского проспекта – платной автомагистрали, по которой Собянин, чиновники и олигархи будут ездить в свои загородные резиденции, – поясняли защитники парка в соцсетях. – Ради этого распоряжением мэра приказано вырубить 3 тысячи деревьев, включая вековые дубы, старейший из которых имеет возраст более 300 лет. Жители Кунцева бесстрашно борются за свой парк со строительной компанией МИСК, применяющей наёмных «титушек» для их устрашения. Однако силы не равны, и мы нуждаемся в поддержке всех москвичей».

По данным системы «Контур.Фокус», в мае этого года ГКУ Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» заключило госконтракт с АО «МИСК» на выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства: «Реконструкция участков общегородской улично-дорожной сети – ул. Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода. Этап 2.1. Этап 2.2. Северный дублер Кутузовского проспекта (освобождение территории (снос капитальных строений и гаражей) для строительства Северного дублера Кутузовского проспекта на участке от МКАД до ММДЦ «Москва-СИТИ».

Цена работ составила 3,8 млрд рублей. Единственным учредителем компании, по информации «Контур.Фокус», выступает ООО «МД Групп», генеральным директором является Фарит Хайдаров. Он же в «нулевых» был руководителем ликвидационной комиссии двух компаний в Татарстане – ОАО «ЦУП «Стройнефть» и ООО «Казаньнефтестрой».

Напомним, выходцем из Татарстана является экс-глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, который сейчас является вице-премьером правительства РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.10.20

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