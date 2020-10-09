СМИ: Мэрия Москвы готовит новые коронавирусные ограничения

Мэрия Москвы готовится ввести новые ограничения из-за второй волны коронавирусной инфекции. Как пишет РБК, со ссылкой на информированные источники, в ближайшее время могут вновь закрыться бары, ночные клубы и караоке.

«Вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей. Нужно хотя бы как-то сократить количество людей в городе, иначе мы можем прийти к таким же жестким ограничениям, какие были весной», – отметил один из источников.

По его словам, пока речь не идет о закрытии ресторанов и кафе, где люди сидят за отдельными столиками. При этом не совсем ясно, по каким критериям заведения будут разделять – в Москве много мест со смешанными режима работы.

Как сообщал «Новый день», в России за минувшие сутки лабораторно подтверждено 12 126 новых случаев коронавирусной инфекции, что является максимальным показателем за все время пандемии. До сегодняшнего дня наибольшее число заболевших выявили 1 мая – 11 656. Лидером остается Москва, где выявлено 3 701 новых случаев заражения.

Напомним, с сегодняшнего дня и до окончания каникул будет приостановлен льготный проезд школьников в общественном транспорте. До 28 октября также отменяется бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома.

Кроме того, все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу. Непредставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой штраф или приостановку деятельности в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.

С конца сентября в СМИ обсуждаются возможные сценарии ужесточения действующих ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса. По некоторым данным, если не будет улучшения ситуации с Covid-19, в течение двух недель может быть объявлена стопроцентная самоизоляция. Самый жесткий вариант предполагает возвращение пропускного режима, который действовал весной.

По некоторым данным, решение о введении новых ограничительных мерах из-за коронавирусной инфекции в Москве может быть принято на следующей неделе.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.10.20

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