Мэрия Москвы пообещала использовать личные данные работников «на удаленке» только для оценки пассажиропотока

В мэрии Москвы заявили, что сбор персональных данных работников компаний носит неперсонифицированный характер, и нужен только для оценки пассажиропотока в столице и эффективности мер, принимаемых работодателем по переводу сотрудников на удаленную работу. При этом чиновники считают, что каждый сотрудник обязан предоставить работодателю свои персональные данные согласно Трудовому кодексу.

«Сбор этой информации не нацелен на то, чтобы отслеживать передвижение или конкретное местонахождения сотрудника, – цитирует РБК заместителя руководителя департамента информационных технологий Дмитрия Иванова. – Эта информация нужна для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удаленную работу».

Предоставлять персональные данные работников мэрия Москвы потребовала от руководителей компаний после того, как мэр Сергей Собянин издал указ о переводе 30% сотрудников фирм и лиц старше 65 лет на удаленную работу. В частности, речь идет о номере мобильного телефона, номерах карт «Тройка», «Стрелка» и других проездных документов, госномерах личных автомобилей. Иванов заверил, что мэрия не станет устанавливать связь между конкретным автомобилем и жителем города.

Издание пишет, что в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса полагают, что работники компаний обязаны предоставлять руководству персональные данные «в соответствии с Трудовым кодексом» – потому что в нем содержится требование «соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами».

За непредоставление в еженедельном порядке отчетов о переводе сотрудников на удаленную работу компании могут оштрафовать – для юрлиц эта сумма доходит до 300 тысяч рублей.

Между тем, некоторые юристы называют противоречащим закону требование мэрии о предоставлении персональных данных сотрудников. Советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Рома Янковский напомнил, что регион не вправе запрашивать у работодателей эту информацию. «Обязанность передавать такие данные должна устанавливаться законом», – сказал он, пояснив, что «трудовые отношения – федеральное законодательство, и Собянин не может своим указом менять нормы Трудового кодекса или закон о персональных данных».

Москва, Алевтина Белова

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