В кофейне на востоке Москвы задержана молодая мать, продавшая дочь за 300 тысяч рублей

В Москве задержана женщина, которая за 300 тысяч рублей пыталась продать свою новорожденную дочь. Сейчас решается вопрос об избрании 25-летней матери ребенка меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета, уголовное дело возбуждено по статье Уголовного кодекса о продаже несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Обвинение женщине уже предъявлено.

По версии следствия, молодая мать опубликовала в интернете объявление, что ищет приемных родителей для своего ребенка, а потом в переписке с потенциальными покупателями сообщила, что готова расстаться с дочерью за 300 тысяч рублей. Встреча была назначена на 8 октября в одной из кофеен на востоке Москвы.

«Сделка» проходила в рамках оперативных мероприятий, подчеркнули в столичном следственном главке. Молодая мать была задержана, полностью признала свою вину и сейчас ждет избрания меры пресечения.

Ребенку в настоящий момент ничто не угрожает, заверили в СКР.

Москва, Алевтина Белова

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