Власть в Белоруссии захватит Кремль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сохранит за собой власть, но будет вынужден оставить свой пост преемнику. Такого мнения придерживается большинство участников голосования, которое проводилось на сайте РИА «Новый День».

Отвечая на вопрос, усилит ли Лукашенко на своем посту на фоне массовых протестов в республике, подавляющее число респондентов (55,5%) высказали мнение, что действующий президент Белоруссии сохранит за собой должность. Еще 23,68% участников голосования считают, что Лукашенко передаст свой пост преемнику. При этом 15,03% опрошенных полагают, что белорусский лидер в итоге сбежит из страны по примеру экс-президента Украины Виктора Януковича. Лишь 3,06% респондентов прогнозируют захват власти оппозицией.

В своих комментариях к опросу читатели РИА «Новый День», выбирая собственный ответ, были оригинальны и саркастичны. «Власть в Беларуси захватит Кремль», «Лукашенко не останется президентом, к большому сожалению, мы это прошли, и понимаем всю остроту проблемы... Сирия – это братская страна… а Донбасс Белоруссия нет!» – заявили респонденты.

Опрос на сайте РИА «Новый День» проводился с 17 сентября по 12 октября 2020 года. В Голосовании приняли участие 1 537 человек.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 12.10.20

Ответная мера: МИД России выдворяет двоих болгарских дипломатов. / Песков заявил об острой нехватке времени для подготовки СНВ-3. / В КПРФ определились, кто займет освободившееся место в Госдуме. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»