Нарушение масочного режима: в московском транспорте оштрафованы почти 100 тысяч пассажиров

В Москве с начала ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, оштрафованы порядка 96 тысяч человек за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. По его словам, за пять месяцев действия перчаточно-масочного режима общая сумма штрафов составила почти 480 млн рублей.

«С 12 мая оформлено более 95,9 тысяч постановлений за отсутствие у пассажиров масок и перчаток на общую сумму более 479,5 млн рублей», – сказал Султанов в комментарии ТАСС. Он уточнил, что за нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Султанов уточнил, что в Московском метрополитене чаще всего штрафы оформляются на станциях «Комсомольская» и «Павелецкая» Кольцевой линии, а также «ВДНХ» и «Теплый Стан» Калужской-Рижской и «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линий. «С момента введения масочно-перчаточного режима (12 мая) в метрополитене было составлено около 66,4 тысяч постановлений за отсутствие масок и перчаток у пассажиров. Больше всего пассажиров без средств индивидуальной защиты оштрафовано на станциях «Теплый стан», «Комсомольская», «Павелецкая», «ВДНХ» и «Савеловская», – сказал он.

Султанов также отметил, что ежедневно контролеры проводят сотни рейдов, в течение недели проверки охватывают все станции метро.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.10.20

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