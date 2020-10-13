Предвыборный «подарок» Собянина за 800 млн рублей стал мучением для москвичей

Жители четырех районов Москвы объединились против недостроенного, но введенного в эксплуатацию предвыборного подарка мэра Сергея Собянина – Центра технических видов спорта (ЦТВС), возведенного близи музея-заповедника «Коломенское». Москвичи заявляют, что шум от ревущих автомобильных двигателей превышает все нормы, что негативно отражается на жизни не только горожан, но и угрожает экосистеме заповедного парка, однако столичные чиновники на жалобы не реагируют.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» общественный активист Иван Жушман, в настоящее время в парке «Коломенское», который является природоохранной зоной, допустимое шумовое воздействие превышено в два раза. «Там действует шумовой предел– 30 дБ. Даже обычные программы, скаченные на телефон, показывают, что уровень шума около 60 дБ», – сказал он.

По его словам, причина шума – Центр технических видов спорта, построенный в Печатниках в 2018 году. «Сразу после снятия ограничений первой волны короновируса жители районов Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники и Царицыно ежедневно с 10:00 и до 23:00 вынуждены слушать рёв двигателей и свист покрышек дрифтеров, а выходные и праздничные даты даже устраиваются соревнования по дрифту. Шум автомобильных соревнований не только мешает местным жителям и отдыхающим, но и нарушает естественные шумы парка-заповедника «Коломенское», – пояснил Жушман, отметив, что все это негативно отражается на гнездящихся в парке редких птицах и «дезориентирует чаек и уток, живущих в заповеднике круглогодично».

При этом на жалобы местных жителей не реагируют ни в администрации ЦТВС, ни столичном департаменте спорта, к которому относится объект, ни в администрации «Коломенского». «Я поставил в известность ЦТВС, что шум от них идет на 4 района, что парк «Коломенское» опять страдает, но мне сказали, чтобы я обращался в департамент. Там мне сказали, что на прием сейчас не записывают – он ведется один раз в месяц, я уже не попал. Им я тоже предоставил данные. Мне сказали, что в течение двух недель со мной свяжутся – пошла вторая неделя…» – уточнил Жушман.

«Мы пытаемся встретиться с директором парка-музея «Коломенское», но никакого контакта с руководства парка мы не имеем», – добавил общественник.

Стоит отметить, что в настоящий момент, парком руководит Марина Люльчук, которая в 2016 – 2019 годах была директором парка культуры и отдыха им. М. Горького. Зимой 2019 года она была уволена по поручению мэра Собянина после ЧП с обрушением пешеходного моста над катком, когда пострадало 13 человек.

По словам Жушмана, местные жители надеются, что городские власти услышат их недовольство. «Может быть, построили бы шумоизоляционные купола или стену», – пояснил он.

Кроме того, активистов интересует, почему ЦТВС был введен в эксплуатацию недостроенным. «Он был построен тяп-ляп и сдан в 2018 году. Там было необустроенное место, люди занимались спортом, но диковато все было. И по «просьбе москвичей» организовали культурный отдых. Но там до сих пор многое не достроено – люди занимаются опасным спортом, и если что-то с кем случиться, помощи не будет, даже медицинского кабинета нет. Хотели бы понять, как недостроенный объект мог быть введен в эксплуатацию», – сказал он.

Напомним, ЦТВС был официально открыт 4 сентября 2018 года накануне выборов мэра в присутствии Собянина. Площадь парка 27,4 га. Проект обошелся почти в 800 миллионов рублей: 42 млн – проект и 742 млн – строительство.

Примечательно, что парк был построен на месте незаконной свалки, которая возникла на берегу Москвы-реки в первой половине 1990-х годов. «Всего здесь было порядка двух млн кубометров строительного мусора, грунтов и твердых бытовых отходов. Теперь мусор вывезли и на этом месте создали самый крутой центр технических видов спорта. Самое главное, что он здесь надолго, он будет развиваться, насыщаться, потому что вокруг застройки жилой нет и такая экстремальная площадка никому мешать не будет. Так что это ваша площадка, осваивайте», – заявлял Собянин во время открытия объекта.

Стоит отметить, вывезена была только часть мусора, остальное было «сдвинуто в сторону» и присыпано грунтом для рекультивации.

Москва, Мария Вяткина

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