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Вторник, 13 октября 2020, 15:49 мск

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Московские суды перешли на ограниченный режим работы

Московские суды в связи с ростом заболеваемости коронавирусом изменили режим работы. Личный прием граждан председателями судов остановлен, жалобы и процессуальные документы принимаются только по почте или в электронном виде.

Вместе с тем, как говорится в сообщении Мосгорсуда, доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей средств массовой информации, временно ограничен.

Тем не менее, как уточняется, все зарегистрированные дела и материалы подлежат рассмотрению в соответствии с расписанием. Вход в здания судов участников судебных разбирательств осуществляется строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) и возможен после измерения температуры тела посетителя специальным устройством.

«В зданиях судов, в том числе в помещениях канцелярий, экспедиций и пр., следует соблюдать социальную дистанцию. В случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки перечисленные меры могут быть частично или полностью отменены, о чем будет сообщено дополнительно», – пояснили в Мосгорсуде.

Москва, Светлана Антонова

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