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Вторник, 13 октября 2020, 19:14 мск

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Мэрия Москвы изменила процедуру получения выплат на детей

В Москве изменили процедуру получения выплат на детей. Постановление с изменениями в правовые акты подписал глава города Сергей Собянин.

В мэрии сообщили, что для получения соцподдержки больше не нужно представлять сведения о доходе с места работы и документы, выдаваемые органами опеки и попечительства. Необходимые сведения будут предоставляться без участия заявителя в электронной форме.

В Москве проживают около 1,5 млн семей, в которых воспитываются более 2,1 млн детей. За счет средств городского бюджета предусмотрено порядка 30 видов денежных выплат, в том числе пособия в связи с беременностью и родами, а также при рождении ребенка.

В августе правительство РФ упростило процедуру оформления пособий на детей от 3 до 7 лет.

Москва, Мария Вяткина

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