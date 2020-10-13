Мэрия Москвы изменила процедуру получения выплат на детей

В Москве изменили процедуру получения выплат на детей. Постановление с изменениями в правовые акты подписал глава города Сергей Собянин.

В мэрии сообщили, что для получения соцподдержки больше не нужно представлять сведения о доходе с места работы и документы, выдаваемые органами опеки и попечительства. Необходимые сведения будут предоставляться без участия заявителя в электронной форме.

В Москве проживают около 1,5 млн семей, в которых воспитываются более 2,1 млн детей. За счет средств городского бюджета предусмотрено порядка 30 видов денежных выплат, в том числе пособия в связи с беременностью и родами, а также при рождении ребенка.

В августе правительство РФ упростило процедуру оформления пособий на детей от 3 до 7 лет.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.10.20

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