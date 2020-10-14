ЧП в Москве: такси пробило заграждение и упало в Яузу

На западе Москвы автомобиль такси вылетел с проезжей части и упал в Яузу. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта.

ЧП произошло в Наставническом переулке около 8 утра. Судя по видео с места событий, машина пробила ограждение и вылетела в воду. В результате движение по Николоямской набережной затруднено на 0,8 км, по Костомаровской – на 0,7 км.

В 10:00 машину удалось достать из воды. Официальной информации о пассажирах и пострадавших пока нет.

Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, водитель такси погиб.

Москва, Мария Вяткина

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