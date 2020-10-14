Трагедия в Подмосковье: мать, повесившая своего 4-летнего сына, арестована

В Подмосковье арестована 43-летняя женщина, которая повесила своего четырехлетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла 11 октября в городе Пушкине. Женщина, находясь в своей квартире, убила сына путем его повешения. Тело ребенка обнаружил отец, вернувшийся домой. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

На допросе женщина дала следователю признательные показания, мотив убийства пояснить не смогла. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сегодня женщине проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза о ее вменяемости. Как уточняют «Известия», что женщина вместе с мужем воспитывала четверых детей и работала учительницей английского языка. По данным издания, в день убийства она осталась с младшим сыном, а муж ушел на прогулку с другими детьми. Четырехлетний мальчик должен был выполнить задание для детского сада и выучить стишок.

На допросе 12 октября женщина призналась, что в тот день хотела покончить с собой, а ребенка убила спонтанно. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

По некоторым данным, подозреваемая ранее лечилась от шизофрении. Последний приступ произошел у нее восемь лет назад – тогда она бросалась на детей с ножом. Ее поставили в полиции на учет, но спустя два года сняли с него. Директора школы, в которой работала обвиняемая, уже вызвали в прокуратуру, так как человек с таким заболеванием не может быть допущен к работе с детьми.

Москва, Мария Вяткина

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