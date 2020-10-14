«Люди ощущают, что они уже даже не на грани выживания»: Борис Титов предупредил о риске социального взрыва

Отсутствие мер по смягчению перехода малого бизнеса с единого налога на вмененный доход на иные режимы налогобложения может привести к социальному взрыву. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, выступая сегодня в ходе Всероссийской конференции «Малый и средний ритейл России в условиях борьбы с пандемией. Итоги, выводы и законодательные инициативы».

«То, что правительство сегодня жестко настроено на отмену ЕНВД, конечно, имеет под собой логическое обоснование, – цитирует Титова его пресс-служба. – Действительно, ЕНВД – не самый лучший налог, действительно, по нему очень небольшие сборы, и его надо отменять. Но не сейчас».

Как считает Титов, реализация таких планов сейчас станет очень серьезным вызовом для всего малого бизнеса России, в первую очередь для ритейла. «Многие предприниматели очнутся только после того, как в январе придет первая платежка по налогу, – предупредил бизнес-омбудсмен. – Сегодня кто-то даже не вникает в эти проблемы: режим выживания, много сложностей прямо сейчас».

При этом Титов отметил, что в правительство уже направлены предложения по смягчению перехода. «Что-то нужно делать, иначе мы получим очень тяжелый январь. Я буквально вчера вернулся из очередной поездки в регион – предприниматели подсчитывают, что должны будут платить в три-четыре раза больше, и говорят, что их бизнес не выживет. А когда люди ощущают, что они уже даже не на грани выживания, а все, конец, ситуация начинает развиваться намного более энергично и остро», – констатировал бизнес-омбудсмен.

Москва, Светлана Антонова

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