Россияне отказываются ехать в Белоруссию

Жители России стали отказываться от поездок в Белоруссию. Как сообщила сегодня на пресс-конференции в Москве исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, до конца 2020 года прогноз остается неблагоприятным.

«С Белоруссией сложно, особенно после сегодняшнего требования об обязательной справке об отсутствии ковида. Как уже сообщили туроператоры, несмотря на открытие прямого авиасообщения, особого всплеска спроса не произошло. Хотя Белоруссия была направлением номер 1 среди стран СНГ. В этом году они очень далеки от этих позиций», – сказала Ломидзе.

По ее словам, эта ситуация сохранится до начала 2021 года. «Думаю, до конца года вряд ли спрос восстановится в привычном объеме или хотя бы на 50%», – отметила исполнительный директор АТОР.

Напомним, с сегодняшнего дня россиян обязали при пересечении границ с Белоруссией предъявлять оригинал документа об отрицательном результате теста на коронавирус на русском, белорусском или английском языках. Тест нужно сделать не позднее 72 часов до даты пересечения границы. Это постановление опубликовано на сайте правительства республики.

Как сообщал «Новый День», в Белоруссии с 9 августа идут протесты, сопровождаемые стычками граждан с полицией. Участники акций требуют пересмотра итогов президентских выборов, освобождения политзаключенных и расследования случаев применения насилия в отношении мирных демонстрантов. Только на минувших выходных в республике были задержаны более 700 участников беспорядков. При этом МВД республики заявило о возможном применении боевого оружия против протестующих.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.10.20

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