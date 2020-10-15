Изнасилование и убийство школьницы: подозреваемый задержан

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 15-летней школьницы. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, преступником оказался 20-летний житель Ульяновской области.

По предварительным данным, в ночное время подозреваемый проводил время вместе с потерпевшей на лавочке в сквере в Домодедове. Между ними возник конфликт, в ходе которого парень изнасиловал и задушил девушку, после чего скинул ее тело в канализационный люк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 131 УК РФ и ч.1 ст. 105 УК РФ. В ходе следственных действий подозреваемый показал криминалистам, где спрятал тело девушки. На допросе он дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах преступления.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.10.20

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