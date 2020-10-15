Коронавирусные ограничения: мэрия Москвы перекладывает ответственность на граждан и бизнес

В мэрии Москвы, как и в Роспотребнадзоре, заявляют, что вводить новые коронавирусные ограничения не потребуется, если граждане и бизнес будут соблюдать уже принятые требования. Как заявил сегодня глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, в дальнейшем все будет зависеть, насколько ответственно будут соблюдаться правила безопасности.

«Дальнейшее зависит от того, насколько ответственно люди и бизнес будут эти меры выполнять», – подчеркнул Пуртов на встрече со столичным уполномоченным по защите прав предпринимателей Татьяной Минеевой и представителями бизнеса, передает «Интерфакс».

Чиновник отметил, что с июля ситуация в экономике Москвы выровнялась, обороты московских компаний в целом превышают аналогичный показатель 2019 года. Исключение составили отрасли, наиболее пострадавшие от локдауна, – гостиничный бизнес, туризм, общепит, которые по объективным причинам не вернулись к докризисным оборотам.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что вводить новые ограничения для предприятий не потребуется, если люди будут соблюдать уже принятые требования. При этом она выразила надежду, что удастся «не штрафами убедить людей соблюдать те меры, которые есть».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.10.20

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