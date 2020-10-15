Коронавирусные санкции: в Москве закрыли очередной торговый центр

В Москве приостановлена работа торгового центра «Черемушки», расположенного на Профсоюзной улице. Как сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора, поводом для такого решения стало несоблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Накануне при проверке торгового центра было установлено, что юридическим лицом АО «Оптиматехностимул» не обеспечено соблюдение мер санитарно-эпидемиологической. «Руководством центра не организован ежедневный «входной фильтр» в начале смены и в течение рабочего дня с проведением безконтактного контроля температуры тела работников. В торговом центре нарушается дезинфекционный режим: не представлены документы, подтверждающие проведение работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, проведения уборок и дезинфекции помещений и контактных поверхностей, отсутствуют рециркуляторы для проведения обеззараживания воздуха в местах массового скопления людей», – пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также уточнили, что сотрудниками ТЦ не осуществлялся контроль за ношением масок и перчаток посетителями на входе в торговый центр и в течение всего времени пребывания. При этом не было голосового оповещения о необходимости соблюдения посетителями масочно-перчаточного режима. Кроме этого администрацией не предоставлена информация об организации и прохождении работниками центра обследований на новую коронавирусную инфекцию.

В в отношении АО «Оптиматехностимул», обеспечивающего деятельность ТЦ «Черемушки», составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, составлен протокол о временном запрете деятельности. Помещения торгового центра до принятия решения судом опечатаны.

За подобные нарушения предусмотрен штраф для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц – от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Альтернативным наказанием может стать запрет деятельности на срок до 90 суток.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.10.20

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