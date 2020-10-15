Названы неожиданные последствия «удаленки» в московских школах

В Москве дистанционное обучение для школьников 6-11 классов, скорее всего, будет продлено. Поэтапное внедрение ограничительных мер может быть связано с отсутствием четких прогнозов по заболеваемости и опасениями властей по поводу возможного массового отъезда жителей из столицы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин считает, что с высокой долей вероятности «дистанционка» для старшей и средней школы будет продлена. «Ограничения вводятся поэтапно. Сначала две недели каникул вместо одной, потом дистанционное обучение. Возможно, нет точного прогноза, что будет с коронавирусом. Я не исключаю, что его (дистанционное обучение) будут продлевать», – сказал он.

При этом, как считает парламентарий, с учетом роста заболеваемости коронавирусом решение о переходе на дистанционное обучение можно назвать запоздалым. «С моей точки зрения, не было смысла объявлять двухнедельные каникулы, чтобы вводить потом дистанционное образование. За неделю ситуация не могла поменяться, но потерянную неделю ребятам придется восполнять, возможно в более благоприятное для отдыха время», – отметил Смолин.

Директор Фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт Общероссийского народного фронта Татьяна Половкова со своей стороны отметила, что причин для таких решений может быть много. «По нашим наблюдениям, родители детей, которые не ходят в школу, замечают, что у них нет никакой необходимости жить в Москве. Те, кто приехал в столицу за качеством московского очного хорошего образования, с ее технопарками и так далее, сейчас пишут, что они могли бы жить в области, ребенок точно также подключался бы дистанционно. А родители бы не платили за съемную квартиру и так далее», – пояснила Половкова.

«Люди начинают задумываться, а нужно ли жить в Москве. Я думаю, если бы сейчас сразу на месяц объявили дистанционное обучение, могла бы начаться миграция. Возможно, этого не хотят допускать», – добавила она.

Половкова и Смолин высказали мнение, что сейчас школы и ученики лучше готовы к дистанционному обучению, чем весной. Однако технологические проблемы никуда не исчезли – многие не имеют ни доступа к хорошему интернету, ни компьютеров, чтобы присутствовать на уроках онлайн или выполнять задания.

Как считает Смолин, сейчас самое время «распечатать» Фонд национального благосостояния (ФНБ), и выделить средства на нужды образования. «Он (ФНБ) создавался на случай «черного дня». Он наступил, и не надо держаться за эту «кубышку» до последнего. Ухудшение качества образования, которое происходит из-за перехода на дистанционный формат, обязательно скажется на экономике страны», – подчеркнул он.

Напомним, в Москве, согласно указу мэра Сергея Собянина, с 19 октября школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переводятся на дистанционный режим обучения.

Москва, Мария Вяткина

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