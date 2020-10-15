Москвичей предупредили об антикоронавирусных мерах в учреждениях культуры

С понедельника, 19 октября, Москва полностью переходит на онлайн-продажу билетов в учреждения культуры и другие организации, подведомственные столичному департаменту культуры. Как пояснил глава ведомства Александр Кибовский, это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.

По его словам, специальный сервис по продаже электронных билетов заработает на сайте мэрии с 19 октября. При этом будет действовать ограничение по заполняемости залов на 50 % и так называемая динамическая рассадка.

Как сообщал «Новый День», сегодня мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые коронавирусные ограничения. Так, с 19 октября в Москве доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.

Напомним, в России отмечается всплеск заболеваемости коронавирусом. Наибольшее число новых случаев заражения фиксируется в Москве. За последние сутки в российской столице выявлено 3 942 инфицированных, днем ранее – более четырех тысяч.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.10.20

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