Неразбериха и нарушения: в Москве запрещен проезд в метро без масок и перчаток

В Москве с сегодняшнего дня всех пассажиров обязали находиться в метро в максах и в перчатках. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, в противном случае граждан могут просто не пустить в подземку. Однако, судя по данным СМИ и сообщениям в соцсетеях, многие чиновники не спешат контролировать это предписание, а москвичи – выполнять.

«Мы получили предписание от главного санитарного врача Москвы о мерах профилактики коронавируса. Теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки», – заявили в департаменте, передает «Интерфакс».

В то же время агентство обращает внимание, что в метро сегодня творится неразбериха: пассажиры Таганско-Краснопресненской линиии метро в утренний час пик беспрепятственно проходят через турникеты без масок. Утром масочный режим в метро соблюдают до 80% москвичей, перчаточный – не более 10%.

В соцсетях москвичи пишут, что на некоторых станциях патрули все-таки введены. «На Рязанке и 1905 года патрули перед турникетами и после. Проверяют маски и перчатки: чтоб были любые, хоть латексные, хоть шерстяные. В автобусе проверяющих не замечено. В вагоне метро и в автобусе соотношение масок/перчаток и их отсутствия примерно как обычно», – отмечает один из москвичей.

«Не знаю как на других станциях, на моей в метро без маски тупо не пускают. Аллилуйя! Хотя в вагоне всё равно часть народа без масок, но в разы меньше, чем раньше», – пишет другой житель столицы.

За минувшие сутки в Москве выявлено 5 049 новых случаев коронавируса.

Москва, Мария Вяткина

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