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Пятница, 16 октября 2020, 13:17 мск

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Мошенничество с имуществом Алексея Баталова: жена и дочь артиста признаны потерпевшими

В уголовном деле о крупном мошенничестве с имуществом легендарного советского актера Алексея Баталова его жена и дочь признаны потерпевшими. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что ближайшие родственники артиста обманным путем лишились доли в 4-комнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. В качестве свидетелей допрошен ряд лиц, обладающих информацией, представляющей интерес для следствия.

Как уточнили в СКР, в настоящее время запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам. «Для предотвращения совершения противоправных действий, на спорное имущество наложен арест. Также проведена выемка книги регистрационных действий нотариуса. В ходе проведения следственных действий получены образцы почерка, по которым назначена почерковедческая судебная экспертиза. Кроме того, в уполномоченные органы направлено письмо об оспаривании заключений договоров пожизненного содержания с иждивением», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Москва, Светлана Антонова

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