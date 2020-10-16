«Экоцид правительства Москвы»: жители столицы пытаются остановить «благоустройство» парка «Москворецкий»

В Москве завершился прием заявок на международный архитектурный конкурс по строительству набережной в районе Строгино, который еще до подведения итогов вызвал неоднозначную реакцию жителей столицы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в районе Строгино началась мобилизация общественности против планов властей, реализация которых, как опасаются москвичи, приведет к уничтожению природной экосистемы города.

Согласно данным на сайте мэрии, в рамках конкурса по «развитию территории» набережной правого берега Москвы-реки от МКАД до Строгинского шоссе, планируется «облагородить» территорию, площадью 105,5 гектара. «На территории от МКАД до Строгинского шоссе планируется создать не просто линейный участок набережной, но и парк, сделать это место еще более удобным, привлекательным и комфортным для горожан», – пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, анонсируя конкурс в конце сентября.

Источник: stroi.mos.ru

В то же время пояснялось, что решение о необходимости благоустройства было принято по результатам опроса местных жителей и «мониторинга соцсетей». В частности, как утверждают власти, москвичам нужно больше «площадок для игровых видов спорта, пунктов общественного питания, возможности проведения экскурсий и больше лежаков вдоль водной поверхности».

Однако мониторинг социальных сетей, который провел корреспондент РИА «Новый День», показал несколько другую картину происходящего. Согласно публикациям в группе «Сохраним Строгино!» в «Фейсбуке», местные жители активно объединяются против благоустройства парковой зоны – только за первую неделю было собрано 3 612 «живых» подписей. Аналогичную петицию на имя мэра города Сергея Собянина на сайте change.org подписало более 5 тысяч человек.

«Опроса жителей не было, местные жители не согласны с такими преобразованиями парка! Мы хотим сохранить флору и фауну этого парка!» – подчеркивается в обращении.

Активисты отметили, что благоустройство планируется на территории природно-исторический парк «Москворецкий». Он является самым крупным природным парком города, площадью 3660 гектаров, и включает в себя 22 экологические зоны. С 1998 года он является особо охраняемой природной территорией (ООПТ) регионального значения. Последнее заслуживает отдельного внимания – в соответствии с законодательством РФ, на территории ООПТ запрещены любые виды капитального строительства.

«Фауну нашего парка в основном составляют 585 видов беспозвоночных животных, около 10 видов млекопитающих. Многие из них занесены в Красную книгу Москвы. Здесь обитают 6 видов млекопитающих, подлежащих охране: малая бурозубка, рыжая вечерница, лесной нетопырь, горностай, ласка, крот, черный хорь, заяц-русак и ёж, а среди птиц: удод, белоспинный дятел, береговая ласточка, сокол пустельга, коростель, луговой конёк, полевой жаворонок, луговой чекан, домовый сыч и другие», – говорится в петиции.

Граждане требуют от властей перед утверждением проекта, который состоится 2 декабря, провести реальный опрос граждан. «Можно сделать грамотное благоустройство, которое не убьет все живое», – уверены москвичи.

Стоит отметить, что одновременно со сбором подписей, группа активистов планирует проведение «народной экологической ассамблеи Москвы». Как заявлено в проекте программы, главным вопросом мероприятия станет обсуждение плана действий, чтобы остановить «экоцид правительства Москвы».

«Экоцид ПМ (в контексте данной Ассамблеи) = массовое уничтожение парков, скверов ради строительства новых зданий, дорог, других объектов инфраструктуры», – поясняют организаторы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.10.20

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