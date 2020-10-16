Еще одному московскому рынку грозит закрытие на три месяца

В Москве рынок «Теплый Стан» может на 90 дней закрыться из-за несоблюдения санитарных правил и мер профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель столичного управления Роспотребнадзора Александра Волкова.

«Были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства: не осуществляется входной контроль и термометрия сотрудников и посетителей, отсутствуют ультрафиолетовые излучатели, которые должны обеззараживать воздух в местах массового скопления людей», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Волкова отметила, что на рынке выявлены также грубые нарушения дезинфекционного режима и отсутствия контроля за соблюдением дистанции и масочно-перчаточного режима.

Материалы дела будут переданы в суд – за нарушения администрации рынка как юридическому лицу будет грозить штраф на сумму до 500 тысяч рублей или приостановка работы на срок до 90 суток.

Как сообщал «Новый День», накануне в столице была приостановлена работа торгового центра «Черемушки» на Профсоюзной улице. Поводом для такого решения также стало несоблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Ранее сообщалось о закрытии десятков магазинов, в том числе известных торговых сетей, по этой же причине.

За минувшие сутки в столице выявлено 5 049 новых случаев коронавируса, что стало самым высоким уровнем заболеваемости с 12 мая.

Москва, Мария Вяткина

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