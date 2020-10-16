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Пятница, 16 октября 2020, 16:54 мск

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Мэрия Москвы решила возобновить масштабную дезинфекцию города

В Москве планируется возобновить работы по дезинфекции общественных пространств. Речь идет о фасадах зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановок наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

Вместе с тем, как сообщается, возобновится санитарная обработка скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.

Дезинфекции также подлежат территории в местах массового скопления людей – вблизи автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, станций метро.

Москва, Светлана Антонова

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