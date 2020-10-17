В Москве еще один торговый центр попался на нарушении масочного режима

Управляющей компании торгового центра «Авиапарк» и ее арендаторам грозят штрафы на 1,5 млн рублей за нарушение санитарных норм. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Александра Ларина.

«По результатам проверки выявлены факты несоблюдения санитарного законодательства, в том числе в части соблюдения перчаточно-масочного режима», – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что рынок «Теплый Стан» может на 90 дней закрыться из-за несоблюдения санитарных правил и мер профилактики распространения коронавируса. Днем ранее сообщалось о приостановке работы торгового центра «Черемушки» на Профсоюзной улице. Поводом для такого решения также стало несоблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

По данным мэрии Москвы, за нарушения ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, были закрыты и оштрафованы десятки магазинов, в том числе супермаркеты известных торговых сетей.

За минувшие сутки в Москве выявлено 4 648 новых случаев коронавируса, что ниже данных по итогам 16 октября, когда официально заразились 5 049 жителей столицы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.10.20

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