Число мигрантов в Москве сократилось на 40%

В Москве отмечено сокращение числа мигрантов почти на 40%. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя в эфире канала «Россия1» ситуацию в коммунальной сфере столицы накануне зимнего сезона. По словам градоначальника, гастарбайтеров из стран ближнего зарубежья могут заменить жители российских регионов.

«В Москве стало заметно, что процентов на 40 меньше мигрантов. Это влияет на рынок труда и на то, что в коммунальной сфере, – на те должности, которые заняты временно. Это ручной труд, лопаты, метла, лом», – сказал Собянин (цитата по РБК).

По словам мэра, не все москвичи согласятся на такую работу. «Мы и эту задачу решаем, очень много привлекаем людей из других регионов», – пояснил Собянин.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.10.20

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