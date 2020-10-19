Власти Москвы пообещали ужесточить контроль за масочным режимом в общественном транспорте

На предстоящей неделе в московском общественном транспорте будет ужесточен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент транспорта.
«На предстоящей неделе усилим контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте. Проверки будут на 100% станций мосметро, в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ «Организатор перевозок» и полиции. Строже будут проверять ношение средств индивидуальной защиты в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД», – уточнили в пресс-службе ведомства.
В департаменте транспорта просили пассажиров заранее готовиться к поездке. «Пожалуйста, если поездка необходима – подготовьтесь к ней заранее и выполните всего два простых условия: наденьте маску и перчатки», – сказали в департаменте.
На прошлой неделе сообщалось, что в Москве оштрафованы порядка 96 тысяч человек за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте. За отсутствие маски и перчаток предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 19.10.20
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