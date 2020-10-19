Привыкайте к новой реальности: Собянин оценил вероятность комендантского часа в Москве

Половина жителей Москвы уже попали под коронавирусные ограничения. Мэр города Сергей Собянин допустил, что, если «безудержный рост» заболеваемости коронавирусом продолжится, городу придется переоборудовать новые больницы под лечение covid-19, но опроверг предположения о возможном введении комендантского часа.

«Крайние меры – введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны. Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер», – заверил Собянин в публикации в своем блоге.

По его словам, сейчас нет необходимости для принятия более жестких мер. «Хотя отдельные точечные решения исключать нельзя», – добавил он.

Мэр сообщил, что сейчас в результате уже принятых ограничительных решений «примерно 6,5 млн человек или 50% жителей Москвы» так или иначе остаются дома. В столице уже сократилось использование общественного транспорта. «Число уникальных пассажиров сократилось на 40% – с «обычных» 7 млн до 4,2 млн человек в день», – отметил он.

«Нынешняя неделя принесла не только рост числа госпитализаций, но и первые признаки того, что ситуацию с распространением инфекции удается взять под контроль. Но то, что мы обязательно будем делать – это жестко и системно контролировать соблюдение принятых мер», – заявил он.

Собянин подчеркнул, что предприниматели должны привыкать к новым реалиям. «Бизнес должен понять, что проверки соблюдения масочного режима – не разовая кампания. Это новая реальность, в которой придется жить до окончания пандемии. То же самое – удаленная работа», – заявил он.

При этом он не исключил, что городу потребуются дополнительные больничные мощности. «В Москве развернуто около 15 тысяч специализированных коек для борьбы с ковидом (в понедельник ввели в строй резервные корпуса в АТЦ «Москва» и на ВДНХ). Это очень много. Даже при таком огромном количестве госпитализаций, как сегодня, они обеспечивают пятидесятипроцентный запас. Но если безудержный рост заболеваемости продолжится, то все 15 тыс. ковидных коек через какое-то время будут заняты. В этом случае потребуется выводить из плановой помощи другие больницы, что не может не сказаться на качестве медицинской помощи», – отметил Собянин.

По его мнению, ситуация начнет меняться к зиме. «В ноябре Москва планирует получить первые, более-менее крупные партии вакцины от коронавируса. В декабре-январе начнем массовую вакцинацию населения. И это станет окончательной победой над пандемией», – считает мэр.

За минувшие сутки в Москве выявлено 5 376 новых случаев заражения коронавирусом. В целом в России суточный прирост заболевших достиг рекордного значения – 15 982.

Москва, Мария Вяткина

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