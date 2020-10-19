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Понедельник, 19 октября 2020, 12:46 мск

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ЧП в Москве: против приемных родителей возбуждено уголовное дело за избиение 4-летней малышки

В Москве возбуждено уголвоное дело против приемных родителей, 4-летняя дочь которых пришла в садик избитая. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, сотрудники детсада в Бутырском районе обнаружили на теле ребенка множественные ссадины.

Как уточнили в ведомстве, малышка рассказала, что данные телесные повреждения ей причинил один из родителей. Воспитатели передали информацию в правоохранительные органы. В результате – девочка помещена в одну из городских больниц для проведения медицинского обследования.

Возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ («Истязание») и ч. 1 ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Предполагается, что в рамках расследования, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Как уточняет «Комсомольская правда», девочка воспитывается в приемной семье. В минувшую пятницу в садике ее переодевали на физкультуру, на ее спине обнаружили множество царапин и синяков, а на горле красноватый след. Девочка рассказала психологу, что хотела пойти в платье, но приемный отец не разрешал, а потом намотал на ее шею колготки и крепко сжал.

По данным источников, в детский дом девочка попала в январе 2018 после того, как ее пыталась убить биологическая мать. Женщина хотела выбросить малышку из окна квартиры на 7 этаже. Тогда трагедию успели предотвратить соседи – они заметили ребенка в отрытом окне, вызвали полицию и, не дожидаясь ее приезда, зашли в квартиру.

Москва, Мария Вяткина

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