Евгений Минченко стал новым президентом РАСО

Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) выбрала нового президента, им стал известный политолог Евгений Минченко. Как сообщила пресс-служба РАСО, по результатам очередного отчетно-выборного собрания за его кандидатуру было отдано 90,8% голосов.

РАСО – старейшая в России общественная организация в сфере коммуникаций, основанная в 1991 году. Ассоциация занимается вопросами развития инфраструктуры и защиты интересов отрасли, разработки, исполнения и контроля за исполнением этических и профессиональных норм. Последние 10 лет РАСО возглавлял руководитель Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций (ЕЦИИК) Станислав Наумов, ранее занимавший пост заместителя министра промышленности и торговли РФ.

Минченко окончил исторический факультет Челябинского государственного университета (1993), аспирантуру Российской Академии Государственной Службы при Президенте РФ по специальности «Политическая психология» (1997). В 1993 году создал первое на Урале PR-агентство «New Image». В 2003-м возглавил Международный Институт Политической Экспертизы (МИПЭ). С 2009 года является президентом коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

В 2003-2011 годах был постоянным экспертом комитетов Государственной Думы по безопасности и по делам СНГ, членом экспертного совета Комиссии по информационной политике Совета Федерации. Также входил в экспертные и общественные советы при Министерстве промышленности и торговли, Министерстве экономического развития, Министерстве энергетики РФ.

С 2015 года занимал пост вице-президента и председателя Комитета по политическим технологиям РАСО. В 2019 году возглавил Центр исследований политических элит ИМИ МГИМО (У) МИД РФ.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.10.20

США пригрозили миру созданием сверхдальнобойной артиллерии. / «Дело Голунова»: Генпрокуратура утвердила обвинение экс-полицейским. / В РАН дали прогноз по короновирусу в России: «Зиму переживем со спадом, а весной пойдем в рост». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»