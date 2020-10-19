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Понедельник, 19 октября 2020, 15:07 мск

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Гособвинитель просит для депутата Мосгордумы Шереметьева условный срок и штраф

Государственный обвинитель по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере просит суд приговорить депутата Московской городской думы Олега Шереметьева к условному сроку наказания на четыре года.

Прокурор также считает необходимым взыскать с парламентария 2 млн рублей компенсации заявленного ущерба, а также назначить испытательный срок – пять лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

Уголовное дело против депутата было возбуждено по результатам прокурорской проверки. По версии следствия, Шереметьев с ноября 2019 года по февраль 2020 года ежемесячно подавал в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 000 до 600 000 рублей за выполнение особо сложных или важных заданий. Помощнику он поручал обналичить эти деньги и передать ему для других помощников, которые работали на него на общественных началах. Как считает следствие, на самом деле депутат брал эти деньги себе.

Шереметьев вину не признает. В КПРФ считают его преследование политически мотивированным.

Москва, Светлана Антонова

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