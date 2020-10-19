Гособвинитель просит для депутата Мосгордумы Шереметьева условный срок и штраф

Государственный обвинитель по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере просит суд приговорить депутата Московской городской думы Олега Шереметьева к условному сроку наказания на четыре года.
Прокурор также считает необходимым взыскать с парламентария 2 млн рублей компенсации заявленного ущерба, а также назначить испытательный срок – пять лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.
Уголовное дело против депутата было возбуждено по результатам прокурорской проверки. По версии следствия, Шереметьев с ноября 2019 года по февраль 2020 года ежемесячно подавал в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 000 до 600 000 рублей за выполнение особо сложных или важных заданий. Помощнику он поручал обналичить эти деньги и передать ему для других помощников, которые работали на него на общественных началах. Как считает следствие, на самом деле депутат брал эти деньги себе.
Шереметьев вину не признает. В КПРФ считают его преследование политически мотивированным.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 19.10.20
Власти высказались о возможности дистанционной сдачи ЕГЭ. / Евгений Минченко стал новым президентом РАСО. / США пригрозили миру созданием сверхдальнобойной артиллерии. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube