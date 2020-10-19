В Москве задержана сиделка по подозрению в истязании 90-летней пенсионерки

В московском районе Раменки задержана 42-летняя женщина по подозрению в умышленном причинении физических страданий 90-летней пенсионерке.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в полицию с заявлением обратился 50-летний житель Москвы, который сообщил, что его 90-летняя бабушка, возможно, подвергается истязаниям со стороны сиделки. В результате проверочных мероприятий эта информация подтвердилась.

Установлено, что сиделка на протяжении длительного времени систематически избивала свою подопечную. Пожилая женщина ввиду тяжелого заболевания находилась в беспомощном состоянии и не могла попросить о помощи, – пояснили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ «Истязание».

В настоящее время столичный главк Следственного комитета ходатайствует о передаче материалов уголовного дела в территориальный отдел СКР.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.10.20

Иностранные бизнесмены жалуются на частые изменения российских законов. / Гособвинитель просит для депутата Мосгордумы Шереметьева условный срок и штраф. / Власти высказались о возможности дистанционной сдачи ЕГЭ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»