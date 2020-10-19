ЧП в Подмосковье: на девочку напала дикая рысь

В Подмосковье на девочку напала рысь. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, по данному факту организована проверка.

Девочка пострадала от укусов животного во время прогулки в одном из поселков городского округа Истра. Предполагается, что в ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Как уточняет «Комсомольская правда», ЧП произошло несколько дней назад. 14-летняя девочка выгуливала собаку – йоркширского терьера, когда из кустов на пса напала дикая кошка. Когда подросток попытался защитить собаку, рысь напала на нее и прокусила ей руку.

По данным издания, рысь вырвалась на свободу из вольера, в котором ее держал сосед. Родители подростка направили заявление в полицию.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.10.20

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