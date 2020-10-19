Трагедия в Москве: 3-летнюю девочку убило зеркало

В Москве 3-летняя девочка погибла после падения на нее зеркала. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня в одной из квартир в центре столицы. Со стены сорвалось зеркало, которое упало на девочку 2017 года рождения. На место трагедии приехала бригада скорой помощи, медки попытались реанимировать малышку, но от полученной травмы она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.10.20

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