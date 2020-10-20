Забил скалкой 6-летнего сына: в Подмосковье завершено расследование убийства

В Подмосковье завершено расследование убийства 6-летнего мальчика, которого отец забил скалкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла 3 августа в Талдомском районе. Мужчина в ходе «воспитательной беседы» нанес сыну не менее 26 ударов деревянной скалкой по телу и конечностям. Многочисленные травмы привели к развитию травматологического шока, от которого наступила смерть ребенка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). В ходе допроса отец мальчика дал признательные показания.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Новый День», изначально родители позвонили в скорую и сообщили, что из сын упал с лестницы в подъезде. Однако в ходе осмотра на теле мальчика сотрудники обнаружили множество травм. Судебно-медицинский эксперт подтвердил наличие следов не менее чем от 20 ударов, многочисленные кровоподтеки. На допросе допроса мужчина признался, что избил сына из-за плохого поведения.

По данным СМИ, мама мальчика в тот момент гуляла с младшим двухлетним ребенком. В Россию семья переехала из Узбекистана.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.10.20

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