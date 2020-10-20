Новое ЧП в частной клинике Москвы: женщина после операции получила обширные ожоги поясницы

В Москве женщина получила обширные ожоги поясницы во время хирургической операции в частной клинике. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, инцидент произошел в одной из частных клиник на Щукинской улице. Пострадавшая сообщила, что после хирургического вмешательства она получила обширные ожоги поясницы.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, руководство и сотрудники клиники будут опрошены. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал «Новый День», 8 октября женщина скончалась после пластической операции в частной клинике на улице Большая Молчановка.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.10.20

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