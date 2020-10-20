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Вторник, 20 октября 2020, 15:15 мск

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Власти Москвы заверяют, что кафе и рестораны продолжат работу

Мэрия Москвы не планирует по примеру Санкт-Петербурга ограничивать время работы кафе и ресторанов. Об этом заявил заместитель главы города по экономической политике Владимир Ефимов. По его словам, введение тех или иных мер – «это результат не столько эффективности, сколько соблюдения уже введенных ограничений».

В то же время Ефимов отметил, что правительство Москвы не хотело бы рассматривать возможность введения жесткого карантина. «Мы не хотели бы его рассматривать», – сказал вице-мэр (цитата по «Интерфаксу») в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос о возможности введения локдауна в Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Ефимов также уточнил, что предприятия промышленности также закрывать не планируется, поскольку они «показали свою эффективность и умение соблюдать эпидемиологические требования».

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Правительство Москвы

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