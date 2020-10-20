Коронавирус настроен на деньги: в Москве туристам с детьми, вернувшимся из-за границы, отказывают в обещанном бесплатном тесте на covid-19

В Москве россиянам, вернувшимся из-за границы, оказалось невозможно пройти бесплатно срочное ПЦР-тестирование. На «горячей линии» горздрава москвичей направляют в поликлиники по месту жительства, но там их ждет отказ с предложением записаться в общем порядке, а записи на ближайшие дни просто нет. Фактически отпускники остались один на один с проблемой, решить которую можно только за деньги. Так, корреспонденту РИА «Новый День» отказали в экстренном тестировании ребенка в поликлинике Москвы, объяснив это указанием главного врача.

Вопрос о сдаче на родине теста на коронавирус для нас был решающим – далеко не все частные клиники делают анализ за сутки, а вернувшемуся из заграничной поездки туристу надо разместить результаты на портале Госуслуг в трехдневный срок, иначе грозит серьезный штраф. Еще до поездки в Турцию я нашла частную клинику, где мне обещали срочно сделать тест, и позвонила в Единую медицинскую справочную службу Москвы, чтобы уточнить: можно ли сдать ПЦР-тест ребенку в поликлинике по месту жительства сразу по возвращении, и сколько времени это займет. «По вопросу срочного проведения ПЦР-теста по возвращению из-за границы вы можете лично обратиться в поликлинику на стойку информации, и вам помогут сдать срочно ПЦР-тест там», – заверила оператор, уточнив предварительно номер нашей поликлиники (запись разговора имеется).

На деле все оказалось совсем не так. Первый пункт, где можно сдать тесты на covid-19, находится в аэропорту. Во «Внуково» это стоит 2 750 рублей, причем регистрироваться и заполнять анкету нужно онлайн, а потом придется отстоять приличную живую очередь. Но мы провели в дороге к этому моменту уже 9 часов, и ребенок валился с ног от голода (в самолетах теперь не кормят) и усталости – к тому же я помню, что нас ждет детская поликлиника, в которой нам «помогут сдать срочно ПЦР-тест». Никаких признаков ОРВИ, отмечу, у нас не было, однако обязательство соблюдать режим изоляции до получения результатов анализа я подписала, и намерена была свести контакты со внешней средой к необходимому минимуму – так что ни перекус в аэропорту, ни очередь в пункт тестирования меня совершенно не устраивали.

Утром в понедельник я снова позвонила в Единую медицинскую справочную – вдруг за прошедшее время что-то изменилось. «По вопросу срочного проведения ПЦР-теста необходимо лично обратиться в поликлинику с ребенком на стойку информации», – сообщила оператор. «Если не проведут [тест], то хотя бы направят, что вам делать», – добавила она. Это уже должно было меня насторожить, однако бдительность под жарким турецким солнышком за неделю отпуска была утрачена. Мы с 9-летней дочерью вооружились средствами индивидуальной защиты и отправились в поликлинику. На стойке информации нам сообщили, что экстренное ПЦР-тестирование отменено главным врачом, и теперь сдать анализ на ковид можно только по предварительной записи – которой на ближайшие дни, разумеется, нет.

Разговор с заведующей педиатрическим отделением Майей Лебедевой ничего не дал. «Чего вы туда все звоните? – раздраженно спросила она, услышав, какую информацию мне дали в Единой справочной. – Вам что там, все вопросы решают?». К слову, телефон самой поликлиники, указанный на ее сайте, утром был переведен в режим факса, и дозвониться по нему мне не удалось.

Завотделением при мне позвонила заместителю главного врача Галине Хаустовой, и после короткого разговора с ней сообщила – да, сдать анализ на ковид можно только по предварительной записи, или самостоятельно, то есть платно в частной клинике. «Но записи на ближайшую неделю нет, и мы все равно попадаем штраф», – попыталась я возразить. «На какой еще штраф?», – так же раздраженно ответила завотделением. А потом оказалось, что я сама виновата, потому что записываться надо было до поездки (на самом деле нет, потому что записи не было на две недели вперед уже тогда), сдать тесты в аэропорту (нет, потому что это подвергало лишнему риску ребенка и меня), и звонить в справочную поликлиники, а не департамента. К слову, телефон (495) 150 02 13, по которому мне давала советы оператор, был указан именно на сайте поликлиники №122.

Разумеется, выйдя из здания поликлиники, я вновь позвонила в Единую справочную. «У нас указано, что вы должны обратиться лично, и решить этот вопрос лично в поликлинике на стойке информации», – доложила оператор Елизавета. «Вы можете сдать анализ платно», – бодро посоветовала она, услышав, что по указанию главврача в поликлинике экстренное тестирование не проводится.

Разумеется, я попросила у Елизаветы номер телефона департамента здравоохранения, поскольку мне очень хотелось узнать, когда и по какой причине, а главное – во всех ли поликлиниках Восточного округа Москвы отменено срочное тестирование «возвращенцев». Однако номер «горячей линии» Мосгорздрава в Восточного административного округа не работал – после одного гудка сразу шел сброс вызова.

Вся эта история оставила меня в несколько смешанных чувствах. Фактически мы с дочерью, вернувшись в Россию из «страны с неблагополучной эпидситуацией» и подписав обязательство соблюдать режим строгой изоляции, просто так сходили в детскую поликлинику. Отказать в срочном тестировании нам могли и по телефону, не подвергая потенциальной опасности ни сотрудников и пациентов поликлиники, ни нас с ребенком. И если бы перед отъездом я знала, что сделать тест на COVID-19 в поликлинике по месту жительства можно только по записи на полмесяца вперед – мы бы действительно сдали ПЦР еще во Внуково.

В итоге мы, разумеется, отправились в частную клинику – без очереди и предварительной записи, отдав почти 5,5 тысячи рублей. Симптомов коронавируса у нас по-прежнему нет, зато теперь есть понимание, как на родине в реальности идет объявленная и распиаренная кампания по снижению заболеваемости COVID-19. К слову, количество заболевших во всей Турции на сегодняшний день меньше, чем в одной Москве, и ежедневный прирост там намного ниже.

Я не сомневаюсь, что любое опоздание со сдачей, наверное, самого популярного сегодня анализа будет чревато для нас штрафом. Но почему эта же система, прежде чем штрафовать, не может отладить собственную работу – мне непонятно.

Редакция РИА «Новый День» направила запрос в департамент здравоохранения города Москвы, попросив сообщить, насколько массовый характер носит отмена экстренного тестирования на COVID-19 в поликлиниках, и по какой причине прибывших из-за рубежа отправляют лично узнавать эту информацию в медучреждения.

Москва, Татьяна Дорофеева

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